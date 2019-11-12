Пекин, , 05:46 — REGNUM Новый экологичный пилотный проект газификации угля для обеспечения газом аммиачного производства стартовал в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Аммиак является базовым сырьем для производства азотных удобрений. Согласно статистике, почти 50% фабрик по производству нитратных удобрений в Китае используют котел-газификатор с неподвижным слоем сырья для обеспечения газификации, что наносит серьезный ущерб экологии.

Совместно с компанией LS Group в городе Ланчжоу провинции Ганьсу Институтом инженерной теплофизики и Китайской академией наук было разработано оборудование газификации угля, включающее котел-газификатор с подвижным слоем сырья, которое снижает вредные выбросы в атомсферу.

По словам директора проекта и ведущего исследователя Института инженерной теплофизики Лью Цингана, проект относительно традиционных способов газификации угля может снизить производственную стоимость от 30 до 50%.

Отметим, что газификация угля — это физико-химический процесс превращения угля в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода. Ежегодного в Китае газифицируется около 800 тон угля. Процесс широко применяется в сталеварении, металлургии и синтезе аммиака.