Куала-Лумпур, , 23:49 — REGNUM В столице Малайзии Куала-Лумпуре прошла церемония заключения соглашения о сотрудничестве между крупным китайским производителем автобусов компанией Zhontong Bus Holding Co, Ltd и местной компанией TMS, сообщает 11 ноября Синьхуа.

Целью взаимодействия объявлено производство автобусов нового поколения, работающих на альтернативных источниках энергии, а также развитие в этом направлении рынка АСЕАН с упором на Малайзию.

Отметив возрастающую роль общественного транспорта в будущем развитии общества, министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сью Фука в речи на церемонии подписания соглашения подчеркнул усилия, прилагаемые его страной в повышении наукоёмкости транспортной системы. Отдельного внимания министра удостоился вопрос опережающего развития альтернативной энергетики, в том числе на транспорте. Он особо отметил лидирующие позиции в этих вопросах Китая.

Глава китайской компании-подписанта по внешнему маркетингу Ли Цзилю указал на намерение предоставить в рамках подписанного соглашения Малайзии самые передовые технологии и комплектующие части в целях совместных усилий двух стран по охране окружающей среды во всём регионе.