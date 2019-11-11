Москва, , 20:14 — REGNUM Российская компания «Ратэк» создала сканер безопасности, который способен определять содержимое любых веществ в закрытых упаковках и емкостях. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил журналистам президент некоммерческого партнёрства «Руссофт» Валентин Макаров.

Речь идет о новом поколении сканеров безопасности, которые просвечивают не только содержимое багажа, но и идентифицируют вещества, которые содержатся в закрытых емкостях и упаковках.

Первая подобная система уже функционирует в московском аэропорту «Внуково».

По словам Макарова, внедрение подобной технологии позволит в будущем снять запреты на перевозку жидкостей и других веществ в самолетах, поездах и иных видах транспорта.