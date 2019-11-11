Сеул, , 18:56 — REGNUM ВМФ Южной Кореи вскоре получат новый фрегат, который был спущен на воду 11 ноября и уже приступил к прохождению испытаний. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Корабль предназначен для патрулирования морской границы Южной Кореи и охраны исключительной экономической зоны, куда часто проникают северокорейские рыбаки для ведения незаконной рыбной ловли. Кроме того, фрегат оснащён новейшим сонаром, противолодочным вооружением и гибридной двигательной установкой, позволяющей снизить его заметность. Также корабль может вести огонь управляемыми ракетами, многоствольными пушками, а на его борту размещается один вертолёт.

Водоизмещение составляет 2800 тонн, его длина — 122 метра; фрегат относится к проекту FGG-II и является уже третьим кораблем этой серии.