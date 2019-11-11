Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщается 11 ноября на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета должна вывести на орбиту 60 различных аппаратов сети Starlink, создаваемой для обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Как ожидается, первая ступень ракеты после отделения должна совершить посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее в SpaceX сообщили, что многоразовая ракета-носитель Falcon впервые запускается в четвертый раз, до последнего времени осуществлялось максимум три запуска одной ракеты.