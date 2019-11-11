Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Компания Apple проиграда суд с компанией RED по поводу патента на формат видео RedCode RAW. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

Apple подала в суд на RED в январе 2019 года, IT-гигант попытался оспорить патентные права, пытаясь избежать выплаты авторских отчислений за использование своего кодека ProRes RAW. Глава RED Джарред Лэнд отметил, что его компания при этом продолжит работать с Apple и отметил, что произошедшее является частью процесса, определяющего то, как компании будут работать в будущем.

Компания RED получила патент на стандарт кодирования цифрового видеосигнала REDCODE в 2007 году. Формат ProRes был представлен Apple также в 2007 году при выходе пакета программ Final Cut Studio 2.

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