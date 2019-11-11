Москва, , 14:00 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel сертифицировал в России две модели: Zafira Life и Vivaro. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Модель Zafira Life представляет собой аналог Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, правда с немного измененным дизайном, а Vivaro создан на основе своих французских собратьев Jumpy и Expert.

На сайте Росстандарта в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) указано, что сертификат действует с 8 ноября нынешнего года до 20 августа 2022 года. Также, согласно документу, производить автомобили будут на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге.

Кроме того, в ОТТС указано, что модель Zafira Life будет продаваться в РФ в шести-, семи‑ и восьмиместных модификациях. Также стоит отметить, что в базовом варианте оснащения у данного автомобиля, в отличие от Vivaro, имеется система мониторинга давления воздуха в шинах.

В качестве агрегата у авто два дизельных двигателя на выбор — 149-сильный и 95-сильный моторы рабочим объёмом 2 л. Что касается Opel Vivaro, то кроме упомянутых выше дизельных движков, в линейке агрегатов тут предусмотрен 89-сильный мотор рабочим объёмом 1,56 л. Моторы автомобилей Zafira Life и Vivaro агрегатируются только 6-ступенчатой «механикой».

Напомним, в 2020 году компания Opel представит 134-сильную электрическую модель Corsa-e. На одном заряде автомобиль должен проехать 329 км. Такой результат будет достигнут за счёт 80-ти модулей литий-ионных аккумуляторов, поставляемых компанией CATL.

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