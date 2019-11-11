Москва, , 13:08 — REGNUM На Байконур доставили ракету-носитель «Протон-М», которая предназначена для запуска спутника «Электро-Л», сообщается 11 ноября на сайте Центра им. М. В. Хруничева.

Отмечается, что в настоящее время специалисты проводят выгрузку составных частей из вагонов и подготовку к размещению до начала пусковой кампании метеорологического спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время для мониторинга космической погоды используются российские аппараты серии «Метеор-М» и «Электро-Л», однако они выполняют и другие задачи.

Ранее Роскосмосу порекомендовали разработать специализированный спутник для мониторинга космической погоды.

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