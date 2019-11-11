Мурманск, , 12:44 — REGNUM Новейшее гидрографическое судно «Николай Скосырев», способное выполнять задачи на удалении более 3000 миль от мест базирования, прибыло для проведения ходовых, а затем государственных испытаний на Северный флот.

Фото: Пресс-служба ВМФ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, судно проекта 19 910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные его задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков; обслуживание береговых средств навигационного оборудования; площадная съемка рельефа дна; перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.

Адмирал Николай Евменов отметил, что главное командование ВМФ уделяет внимание и вопросам оснащения Гидрографической службы ВМФ новыми судами проекта 19 910.

«Это важный аспект нашей работы, учитывая активную деятельность по исследованию Мирового океана, которую ведет Военно-Морской Флот», — подчеркнул Главком ВМФ.

Добавим, что «Николай Скосырев» построен на судостроительном заводе «Вымпел» (Рыбинск), входящем в группу компаний «Калашников». На данный момент это самое большое судно, построенное предприятием «Вымпел» за почти 90-летнюю историю. 26 июня судно было спущено на воду, на нём проведены швартовные испытания. В Мурманске судну предстоит пройти ходовые и государственные испытания, после чего оно будет передано заказчику.