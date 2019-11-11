Токио, , 12:43 — REGNUM Премьера первого электрокара японского автопроизводителя Lexus пройдёт на международном автомобильном салоне в китайском городе Гуанчжоу 22 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

В Китае и Европе растёт спрос на электрифицированные модели, поэтому Lexus планирует предложить целую линейку электрифицированных силовых агрегатов для этих авто. На данный момент японский автопроизводитель продаёт модели с гибридными моторами, однако полностью электрических машин компания ещё не производила.

Ожидается, что новинка будет иметь характерный клиновидный кузов и футуристичный салон. На одном заряде авто сможет проехать до 500 км.

Напомним, электрический концепт-кар Lexus LF-30 был представлен в октябре 2019 года на автовыставке в Токио. Мотор мощностью 536 л. с. позволяет разогнаться машине с 0 до 100 км/ч за 3,8 с. При этом максимальная скорость электромобиля — 200 км/ч.

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