Сеул, , 12:27 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представила дизайнерские рисунки Kia Optima нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба корейской марки.

Стоит отметить, что новинка переходит из разряда бизнес-седана в категорию стильного молодежного фастбэка с купеобразным кузовом. Автомобиль отличается дерзким и динамичным экстерьером. Внешний вид формирует полностью новый передок.

Однако фирменная «улыбка тигра» никуда не делась. Кроме того, автопроизводители снабдили машину фарами, имеющими сложную форму, а также заниженным агрессивным бампером с двумя воздухозаборниками по краям.

Официально автокомпания пока не объявила технические характеристики новой Kia Optima. Ожидается, что авто получит мощный турбированный двигатель Theta III рабочим объёмом 2,5 л, который будет агрегатироваться с 8-скоростной роботизированной коробкой передач. Также в моторную линейку может войти мотор объёмом 1,6 л сочетающийся с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Ожидается, что официально седан третьего поколения представят в декабре 2019 года. На российском же рынке новинка появится не раньше осени 2020 года.

Напомним, за первые десять месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 188 282 автомобиля компании Kia. Это всего на 0,1% меньше, чем было продано в 2018 году. Всего за октябрь 2019 года в РФ была приобретена 20 141 машина южнокорейской марки — на 4% меньше, чем год назад.

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