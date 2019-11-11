Лондон, , 11:17 — REGNUM Английская автокомпания Aston Martin представила видео-тизер своего первого внедорожника DBX. Ролик опубликован на YouTube-канале Aston Martin.

В сообщении под видео говорится, что официальная премьера внедорожника состоится 20 ноября 2019 года. Автопроизводитель снабдил новинку 542-сильным агрегатом V8 от Mercedes AMG, который сочетается с 9-позиционным «автоматом».

Кроме того, авто имеет регулируемую подвеску и электронные стабилизаторы поперечной устойчивости. Новая модель получила лёгкую алюминиевую конструкцию. Похожие конструкции используют Bentley Betayga и Mercedes GLS.

Стоимость DBX будет составлять 192 086 долларов (около 12,3 млн рублей).

Ранее на выставке EICMA в Милане компания Aston Martin совместно с компанией Brough Superior представила свой первый мотоцикл AMB 001, который предназначен исключительно для езды по треку.

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