Самара, , 10:17 — REGNUM На продажу в Самаре выставлен 97-летний кабриолет Ford Model T 1922. Объявление опубликовано на сайте avito.ru.

Ford Model T Avito.ru

Владелец автомобиля оценил его в 2,5 млн рублей. В объявлении написано, что Ford Model T находится в хорошем состоянии. Также сообщается, что модель полностью укомплектована.

Под капотом раритетного авто расположен 20-сильный 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,9 л, который работает с 2-скоростной трансмиссией планетарного типа. Привод машины — задний, а тормоза механические. Максимальная скорость, которую может набрать автомобиль равна 60 км/ч.

Стоит отметить, что на Ford Model T есть все необходимые документы для езды, в том числе ПТС и действующий учёт в ГИБДД.

Машина использовалась для свадебных торжеств.

Напомним, всего за 19 лет производства (1908−1927 гг.) автокомпания Ford произвела 15 млн экземпляров Model T.

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