Пекин, , 09:42 — REGNUM Китайские суда отслеживания космических аппаратов «Юаньван-5» и «Юаньван-7» отправились в Индийский океан из порта в провинции Цзяну на востоке Китая с пятью морскими мониторинговыми миссиями, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Выход двух судов означает, что все шесть кораблей семейства «Юаньван» в настоящее время находятся в море со своими специальными миссиями, а сезон мониторинговых миссий 2019 года готовится к своему завершению. Перед отправкой члены экипажа проверили на работоспособность оборудование, а также провели учения, дабы убедиться, что ничего не помешает успеху миссии.

Отметим, что флот кораблей «Юаньван» состоит из четырех судов отслеживания космических аппаратов «Юаньван-3», «Юаньван-5», «Юаньван-6» и «Юаньван-7», а также двух ракетоносных кораблей «Юаньван-21» и «Юаньван-22». В 2019 году было завершено 13 миссий отслеживания спутников. Сейчас же осуществляется миссия доставки самой тяжелой китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5».