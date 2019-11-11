Москва, , 08:39 — REGNUM В Тверской области в рамках дилерской конференции Changan прошла премьера двух новых кроссоверов — Changan CS55 и Changan CS75 FL. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По информации портала, первым на авторынок России выйдет модель CS55. У дилеров этот кроссовер появится в самое ближайшее время.

В движение новый Changan CS55 будет приводить 143-сильный турбомотор BlueCore рабочим объёмом 1,5 л. Он будет агрегатироваться с коробкой «автомат» от машиностроительной компании Aisin.

Автопроизводители оснастили новую модель климат-контролем на две зоны машины, опцией бесключевого доступа в салон, а также системой курсовой устойчивости Bosch третьего поколения. Кроме того, в машине есть ассистент при спуске и подъёме.

Стоимость этого автомобиля производитель пока не сообщает.

Что касается рестайлингового кроссовера Changan CS75 с приставкой FL, то о нём известно только, что в ближайшее время он отправится на сертификационные мероприятия. Соответственно и на российском авторынке новинка появится только после прохождения сертификации.

Также есть информация, что в качестве агрегата у кроссовера будет 150-сильный 1,8-литровый движок, который сочетается с коробкой «автомат».

Напомним, до конца 2021 года совместное китайско-американское предприятие Changan Ford Automobile Co. Ltd. намерено запустить производство 18 новых автомобилей, включая пять моделей с электрическим мотором.

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