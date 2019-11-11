Шицзячжуан, Китай, , 06:02 — REGNUM Новейший беспилотный поезд метро прошел в провинции Хэбэй на востоке Китая дальнейшие испытания по повышению уровня автоматизации, скорости передвижения и снижению энергопотребления, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд разработан ключевым производителем скоростных поездов Китая компанией CRRC Tangshan Co. Ltd. Поезда работают в автоматизированном режиме все время — от открытия и закрытия дверей до обнаружения препятствий и появления чрезвычайных ситуаций.

Поезд содержит шесть вагонов и может перевозить 2300 пассажиров за один рейс. Тестовая модель разработана для движения с максимальной скоростью 120 км/ч, что в среднем на 50% быстрее, чем обычные поезда метро как в Китае, так и за рубежом, отмечают эксперты.

Поезд сделан из лёгкой нержавеющей стали и является намного более легким, чем обычные поезда. В год он потребляет 4 млн кВт/ч электроэнергии.

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