Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Совокупные расходы жителей США на мобильные приложения, разработанные китайскими разработчиками или компаниями с крупными инвесторами из Китая, в третьем квартале 2019 года составили около $745 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные исследовательской компании Sensor Tower.

Аналитики Sensor Tower посчитали, что общие расходы жителей США на приложения для мобильных устройств составили около $3,43 млрд. На долю китайских разработчиков пришлось 22% от этой суммы.

Также эксперты отметили рост популярности приложений китайских разработчиков в США. Если в третьем квартале 2018 года в 100 самых популярных приложений в США входило 21 китайское приложение, то по итогам аналогичного периода 2019 года их количество увеличилось до 25.

Генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото рассказал, что обеспокоенность американского правительства безопасностью китайских приложений не повлияет на их популярность среди обычных граждан.

«Я думаю, что большинство пользователей в США не имеют ни малейшего представления о том, что эти приложения принадлежат китайским компаниям… Обычный пользователь не будет заботиться об этом», — объяснил эксперт.

Напомним, в октябре сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон обратились к главе национальной разведке США с просьбой проверить китайскую компанию ByteDance Technology, владеющую социальной сеть TikTok, на соблюдение американского законодательства. В частности, сенаторы выразили опасение, что данные об американских пользователях этой соцсети могут храниться не на серверах, расположенных в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверку законности сделки по приобретению американского сервиса Musical. ly китайской компанией ByteDance Technology.

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