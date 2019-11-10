Москва, , 14:34 — REGNUM В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН считают целесообразным создание нового модуля для Международной космической станции, в котором экипаж сможет заниматься спортом и проводить медицинские исследования. Об этом рассказала РИА Новости заместитель главного конструктора ИМБП Евгения Ярманова.

Ярманова отметила, что первоначальный план развития российского сегмента орбитальной станции предусматривал создание двух научно-энергетических модулей (НЭМ), один из которых должен был использоваться для размещения спортивных тренажёров и проведения медико-биологических исследований. Однако впоследствии в Роскосмосе пересмотрели эти планы, решив ограничиться одним научно-энергетическим модулем.

«Было бы правильным вернуться к идее создания второго модуля НЭМ. Особенно в свете возможного отделения части модулей российского сегмента для образования Российской орбитальной станции… Мы же делали такой эскизный проект. Давайте к нему вернёмся», — предложила Евгения Ярманова.

Напомним, действующее международное соглашение об использовании МКС предусматривает эксплуатацию орбитальной станции до 2024 года. В качестве одного из возможных сценариев дальнейшего развития МКС рассматривается возможность отделения модулей российского сегмента для формирования национальной орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что срок эксплуатации МКС может быть продлён до 2030 года.

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