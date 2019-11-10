Бразилиа, , 13:45 — REGNUM Правительство Бразилии создаст сеть из восьми исследовательских центров по изучению технологий искусственного интеллекта, заявил министр науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии Маркос Понтес. Об этом сообщает The Rio Times.

Понтес рассказал, что создание единого центра из восьми лабораторий позволит Бразилии серьёзно продвинуться в сфере технологий искусственного интеллекта. Информация о местоположении центров и сроках создания будет представлена позже, однако уже известны направления исследований.

Одна из лабораторий сосредоточится на использовании технологий искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, с ней будут взаимодействовать специалисты военных ведомств Бразилии. Во втором центре будут изучать возможность применения таких технологий в государственных органах. Ещё четыре лаборатории проработают возможности использования устройств интернета вещей (IoT) в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.

«Мы создали великолепные вещи, мы прошли через множество трансформаций, включая машины, двигатели, электричество, электронику, компьютеры, самолеты. Теперь мы достигли особого периода — цифровой трансформации», — подытожил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2019 года в России была утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.