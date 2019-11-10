Пекин, 10 ноября 2019, 17:58 — REGNUM Победителем выставки China Mobile Competition Swan 2019 в номинации «Лучший дизайн мобильного телефона» был признан смартфон Meizu 16s Pro. Об этом сообщает East Money Information.
Среди достоинств внешнего вида этой модели был отмечен безрамочный дизайн экрана (дисплей занимает 91,53% внешней панели) и отсутствие на передней панели выреза под блок видеокамеры.
Смартфон Meizu 16s Pro был представлен в августе 2019 года. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с диагональю 6,2 дюйма разрешением 1080×2232 пикселей. Смартфон работает на базе SoC (система на кристалле) Snapdragon 855 Plus.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября компания Meizu представила в России смартфоны Meizu M10, Note 9 и Meizu 16 Xs.
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