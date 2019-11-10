Пекин, , 17:58 — REGNUM Победителем выставки China Mobile Competition Swan 2019 в номинации «Лучший дизайн мобильного телефона» был признан смартфон Meizu 16s Pro. Об этом сообщает East Money Information.

Meizu 16s Pro Mobile-review.com

Среди достоинств внешнего вида этой модели был отмечен безрамочный дизайн экрана (дисплей занимает 91,53% внешней панели) и отсутствие на передней панели выреза под блок видеокамеры.

Смартфон Meizu 16s Pro был представлен в августе 2019 года. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с диагональю 6,2 дюйма разрешением 1080×2232 пикселей. Смартфон работает на базе SoC (система на кристалле) Snapdragon 855 Plus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября компания Meizu представила в России смартфоны Meizu M10, Note 9 и Meizu 16 Xs.

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