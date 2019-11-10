Пекин, , 12:28 — REGNUM Полиция Китая арестовала преступную группировку, управляющую ботнетом из 200 тысяч заражённых сайтов. Об этом сообщает ZDNet.

Китайские хакеры ING Ministry

По данным издания, расследование деятельности киберпреступников продолжалось два года. Задержания начались 4 ноября. В течение недели полиция Китая в 20 городах задержала 41 подозреваемого в создании ботнета (сеть заражённых компьютеров). У подозреваемых было конфисковано около 10 млн юаней ($1,4 млн).

Отмечается, что преступники использовали сеть из 200 тысяч заражённых сайтов для организации DDoS-атак. Также ботнет использовался для рассылки спам-сообщений, показа вредоносной рекламы и майнинга криптовалюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года специалисты компании Avast рассказали о выявленном ботнете, ориентированном на жителей России. Вирус, действовавший с 2016 года, мог поразить до 800 тысяч мобильных устройств, а созданная сеть использовалась для атак на компьютерные системы российских банков.