Лозанна, Швейцария, , 11:47 — REGNUM Учёные из Швейцарии и Великобритании разработали недорогую систему, позволяющую прогнозировать место удара молнии на основе данных со стандартных метеорологических станций. Исследование опубликовано в журнале Climate and Atmospheric Science.

Удар молнии

Удары молний могут вызывать пожары в лесах, а также повредить различные элементы инфраструктуры, включая линии электропередачи, ветрогенераторы и солнечные панели. Большинство существующих систем предупреждения о возможном ударе молний требует использования дорогостоящих технологий, например, спутникового наблюдения.

Группа учёных под руководством Фархада Рахиди Лаборатории электромагнитной совместимости Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработала систему прогнозирования мест удара молнии, которая гораздо дешевле аналогов.

При разработке системы учёные проанализировали данные с 12 метеостанций в Швейцарии, собираемые в течение 10 лет. После анализа учёным удалось сократить необходимые входные данные до четырёх параметров: атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра.

С помощью методов машинного обучения специалисты разработали систему, которая на основании этих параметров способна предсказать удар молнии в радиусе 30 километров с точностью 10−30 минут.

«В нашем методе используются данные, которые могут быть получены с любой метеостанции. Это означает, что мы можем охватить удалённые регионы, которые находятся вне радиолокационного и спутникового диапазона, и где сети связи недоступны», — прокомментировал результаты исследования один из авторов Амирхосейн Мостаджаби порталу Phys.org.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре группа учёных из Китая представила диагностическую систему на основе технологий искусственного интеллекта, которая может использоваться для проверки зрения у детей младшего возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае разработали интеллектуальную систему проверки зрения младенцев