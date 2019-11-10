Остин, США, , 10:18 — REGNUM Американская компания Waymo, специализирующаяся на разработке и внедрении технологий автономного вождения, закроет подразделение в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщает CNBC.

Представители компании объяснили, что закрытие площадки в Остине позволит направить больше ресурсов в другие подразделения — в Детройте и Финиксе. Сотрудникам закрывающегося подразделения предлагается возможность переезда и перехода на работу в других отделах.

Отмечается, что именно в Остине компания Waymo впервые выпустила полностью автономный автомобиль на дороги общего пользования в 2015 году.

Напомним, в сентябре банк Morgan Stanley снизил оценку стоимости компании Waymo с $175 млрд до $105 млрд. Аналитик Брайан Новак объяснил, что эксперты слишком оптимистично оценивали перспективы технологий автономного вождения. Оказалось, что их внедрение потребует значительно большего времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор директор Waymo Джон Крафчик рассказал, что часть клиентов беспилотного такси компании начнёт совершать поездки на полностью автономных автомобилях, безопасность которых не контролируется сотрудником Waymo.

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