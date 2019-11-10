Тайбэй, , 09:54 — REGNUM Поставки чипов связи четвёртого поколения (4G LTE), снижавшиеся на протяжении всего 2019 года, вернутся к росту в последнем квартале. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, спрос на мобильные 4G-чипы достиг дна в третьем квартале года. Ожидается, что в последнем квартале года поставки 4G-чипов вернутся к росту, что вместе с увеличением поставок 5G-чипов приведёт к росту рынка смартфонов.

Напомним, ранее крупнейший контрактный производитель микросхем TSMC пересмотрел прогнозы капитальных затрат в связи с внедрением технологий 5G. В частности, в TSMC повысили ожидаемую долю 5G-смартфонов в общем объёме поставок 2020 года с 10% до 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года дочерняя компания Huawei — HiSilicon — начала продажи мобильных 4G-чипов на открытом рынке. Раньше чипы HiSilicon использовались только для производства устройств Huawei.

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