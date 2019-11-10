Киев, , 07:56 — REGNUM Военно-морские силы Украины испытали два катера типа Island из США. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Испытания новых единиц украинского флота проходили под руководством заместителя командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапа. Американские специалисты помогли осуществить проверку работы всех механизмов и систем катеров.

Испытание проводились вблизи Одессы.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Катера находились в таком состоянии, что самостоятельно не могли доплыть до территориальных вод Украины.

Американское судно смогло доставить обещанные катера только к октябрю 2019 года.

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