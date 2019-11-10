Москва, , 07:46 — REGNUM Строительство объектов второй очереди на космодроме «Востчный», включая работы с бетоном, не будет приостанавливаться зимой из-за низких температур, рассказал ТАСС директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.

Для продолжения строительства пусковой площадки под тяжёлые ракеты-носители семейства «Ангара» на месте стартового стола будет развёрнут шатёр размером 90×35 метров, что позволит проводить зимнее бетонирование.

Оленичев отметили, что районе космодрома температура воздуха зимой может опускаться ниже минус 50 градусов, однако защитный шатёр позволит продолжить бетонирование даже в таких условиях. В Роскосмосе добавили, что подобная технология будет применена на космодроме впервые.

Напомним, строительство первого стартового комплекса космодрома «Восточный» было завершено в апреле 2016 года. В настоящее время на космодроме продолжается строительство объектов второй очереди, включая стартовый комплекс для ракет-носителей «Ангара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября директора-начальник организационно-административного отдела филиала Роскосмоса на космодроме «Восточный» Константин Насуленко рассказал, что стартовые комплексы космодрома смогут использоваться и для запусков в рамках лунной программы, разрабатываемой в настоящее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе рассказали о перспективах космодрома «Восточный»