Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Учёные Microsoft разработали технологию записи информации с помощью лазера в кварцевом стекле, которое практически не подвержено внешним воздействиям и может хранить данные сотни лет без повреждений. Информация об этом размещена на сайте компании.

Project Silica Twitter@Kostin_iti

Первоначально исследованиями в этой области занимался Центр оптоэлектронных исследований Университета Саутгемптона, а затем при участии Microsoft была создана междисциплинарная команда физиков, экспертов по оптике и хранению данных.

Одной из первых записей с помощью новой технологии стала запись по заказу компании Warner Bros. фильма 1978 года «Супермен».

Лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на различных глубинах и углах. Искусственный интеллект при считывании данных расшифровывает изображения, которые формируются при прохождении плоскополяризованного света через кварц.

Стеклянный носитель информации выдерживает кипячение, нагревание в духовке, нахождение в микроволновой печи и воде, а также чистку, размагничивание и другие воздействия, которые уничтожают стандартные носители информации, а вместе с ними и сверхценные исторические и личные архивы.

Новая «вечная флэшка» из кварца имеет размер 7,5 см на 7,5 см и толщиной 2 мм, её объём памяти составляет 75,6 ГБ. Для записи используются фемтосекундные лазеры, излучающие ультракороткие импульсы, которые обычно используются в хирургии.

Лазер изменяет саму структуру стекла, поэтому данные могут сохраняться веками, в то время как срок хранения на жёстких дисках равен 5−7 годам. Он кодирует данные в «вокселях», трехмерном эквиваленте пикселей, формирующих плоское изображение. В отличие от других оптических носителей, которые записывают данные на поверхности, используемые лазеры записывают данные внутри самого стекла, что позволяет намного быстрее считывать информацию, чем с привычных магнитных носителей информации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Microsoft разработала технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволит заменить инструктора по вождению.

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