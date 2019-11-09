Пекин, , 21:01 — REGNUM Министерство науки и технологий Китая уже поручило сформировать рабочие группы по исследованию и разработке 6G — стандарта следующего поколения. Об этом сообщается на сайте Министерство науки и технологий Китая.

Сотовая антенна

Поручение было озвучено на совещании, на котором присутствовали представители Министерства развития и реформ, Министерства образования, Министерства промышленности и информационных технологий, Китайской академии наук и природопользования, Комитета Фонда науки страны.

Таким образом, рабочая группа будет состоять из представителей государственных департаментов, а также экспертов из 37 университетов, исследовательских институтов и предприятий.

Эксперты представители на совещании наиболее перспективные идеи и решения в рамках создания стандарта 6G. Китайские власти с помощью учёных и административных мер планируют добиться прорыва в фундаментальных исследованиях, ключевых технологий индустрии мобильной связи.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что три крупнейших оператора сотовой связи Китая начали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения (5G) частным клиентам по ценам от $18,33 до $85,12 в месяц.

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