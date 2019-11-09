Берлин, , 18:40 — REGNUM Немецкая компания Volocopter, недавно представившая свой грузовой дрон, планирует совместно с мировым лидером по производству сельхозтехники компанией John Deere к посевной кампании вывести на рынок сельскохозяйственный беспилотник. Об этом сообщает портал New Atlas.

Новый летательный аппарат разработали на базе грузового 18-винтового беспилотника Volocopter. Он может опрыскивать сельскохозяйственные культуры химическими веществами, засевать поля семенами и контролировать состояние посевов. Беспилотник дает возможность обрабатывать до шести гектаров земли в час. Дроном можно будет управлять дистанционно, либо заранее запрограммировать его на движение по заданному маршруту. Время полёта демонстрационного образца составило 30 минут.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкая компания Volocopter завершила испытания беспилотного летательного аппарата VoloDrone, который способен перевозить грузы массой 200 кг на расстояние до 40 кг.

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