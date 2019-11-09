Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Строительство долгосрочной обитаемой базы на Марсе потребует около тысячи запусков разрабатываемых космических кораблей Starship. Об этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Частная американская компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для пилотируемых полётов к Луне и Марсу. Основатель SpaceX рассказал, что планирует снизить стоимость одного запуска корабля Starship до $2 млн за счёт многоразового использования большинства компонентов. Это может сделать осуществимым строительство на Марсе полноценной обитаемой базы.

Маск отметил, что для строительства такой базы потребуется осуществить около тысячи запусков кораблей Starship. Он добавил, что Земля и Марс занимают удачное положение для запуска космического корабля один раз в два года, поэтому для развёртывания полноценной инфраструктуры на Марсе потребуется не менее 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что компания планирует запустить первый корабль Starship к Марсу в беспилотном режиме до конца 2022 года.

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