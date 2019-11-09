Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Ведущий дизайнер разрабатываемой компьютерной игры Diablo IV Джо Шели рассказал, что в игру будет добавлена система косметических микротранзакций. Об этом сообщает PCGamesN.

Джо Шели рассказал о планах по монетизации Diablo IV в интервью стримеру платформы Twitch Quin69. Дизайнер отметил, что пока рано говорить об окончательном виде системы микроплатежей, но она будет присутствовать в той или иной форме. Он добавил, что схема монетизации посредством микротранзакций затронет только косметические предметы, изменяющие внешний вид персонажей, но не влияющие на их игровые характеристики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября компания Blizzard на фестивале BlizzCon 2019 анонсировала четвёртую игру серии Diablo.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован 20-минутный геймплейный ролик игры за варвара в Diablo IV