Москва, , 13:16 — REGNUM Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Ростех) ввели в эксплуатацию суперкомпьютер «Центр», разработанный по заказу Минпромторга России. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Запущенный суперкомпьютерный комплекс будет использоваться при проектировании оружия и боеприпасов. «Центр» позволит моделировать испытания, в которых будет учитываться не только баллистика патронов, но и множество других факторов, включая воздействие внешней среды и особенности испытательных полигонов.

«Например, суперкомпьютер может смоделировать полёт пули на любой высоте с учётом угловой скорости вращения. Для того чтобы провести такие испытания в реальности, потребовалась бы настоящая экспедиция в горы — с оружием, боеприпасами, оборудованием и специалистами», — объяснил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Он добавил, что использование суперкомпьютерных вычислительных комплексов позволит существенно сократить разработки новых видов вооружения и боеприпасов.

Отмечается, что мощность комплекса «Центр» превышает 50 триллионов операций в секунду, а его возможности могут быть расширены при подключении новых модулей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Сбербанк представил суперкомпьютер Christofari производительностью 6,7 петафлопс, что делает его самым мощным суперкомпьютером в России.

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