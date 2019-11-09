Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA признали удачным испытание по эвакуации экипажа космического корабля Starliner CST-100 в случае неудачного запуска. Об этом сообщает Space.com.

Представитель NASA Кэти Людерс рассказала, что технические специалисты подвели предварительные итоги испытаний по экстренному отделению пилотируемой капсулы в случае нештатной ситуации при запуске космического корабля Starliner. Она отметила, что анализ всех данных об испытании потребует большего времени, однако промежуточные результаты оцениваются как «весьма позитивные».

Напомним, компания Boeing провела испытание по экстренному отделению пилотируемой капсулы 4 ноября. В ходе испытаний пилотируемая капсула успешно отделилась от ракеты-носителя, однако при посадке раскрылись только два из трёх штатных парашютов. Капсула благополучно приземлилась на двух парашютах, в Boeing пообещали принять меры по устранению выявленных проблем.

Планируется, что следующим этапом испытаний космического корабля станет запуск к Международной космической станции в автоматическом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре вице-президент корпорации Boeing Джон Малхолланд заявил, что запуск корабля Starliner CST-100 к МКС в беспилотном режиме назначен на 17 декабря 2019 года.

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