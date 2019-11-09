Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Американская компания Microsoft начала продажи гарнитуры дополненной реальности HoloLens второго поколения. Об этом сообщает TechCrunch.

Microsoft Ben Franske

Новое устройство дополненной реальности поступило в продажу в некоторых странах, включая США, Китай и Германию, по цене в $3500. HoloLens второго поколения отличается от первой версии гарнитуры более широким полем зрения и улучшенной системой отслеживания движения глаз.

Также компания Microsoft поработала над программной частью, переработав облачные инструменты, созданные для HoloLens. В частности, была улучшена система передачи голографических изображений.

Напомним, первая версия гарнитуры дополненной реальности HoloLens была выпущена в марте 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года сотрудники Microsoft опубликовали открытое письмо, призвав руководство компании отказаться от разработки системы визуального усиления на базе гарнитуры HoloLens для министерства обороны США.