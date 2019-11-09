Пекин, , 10:10 — REGNUM Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Android Authority.

Сообщения о быстром разряде батареи смартфона появились на форуме технической поддержке OnePlus, а также в магазине приложение Play Store. Проблема затронула владельцев устройств под управлением операционной системы Android 9 и 10 версий. Предполагается, что изменения в работе мессенджера могут быть связаны с выпуском обновления WhatsApp 2.19.308.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в мессенджер WhatsApp была добавлена функция снятия блокировки по отпечатку пальца.

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