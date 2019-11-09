Хоторн, США, , 08:49 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Запуск будет производиться со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал (штат Флорида). Ранее на этой площадке специалисты SpaceX успешно провели испытания двигателей ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться при предстоящем запуске.

Напомним, Starlink представляет собой спутниковую систему для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет. Первые 60 спутников-прототипов системы Starlink были запущены в мае 2019 года. В состав базовой группировки Starlink войдёт около 11 тысяч спутников, после чего их количество может быть доведено до 40 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что первые коммерческие контракты на предоставление услуг связи через систему Starlink могут быть заключены в середине 2020 года. К этому времени SpaceX планирует произвести от шести до восьми запусков пакетов спутников связи.

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