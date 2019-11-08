Пхеньян, , 19:40 — REGNUM Северная Корея разработала первое отечественное устройство для распознавания лиц. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Ученые университета им. Ким Ир Сена создали устройство под названием Dambo, способное распознавать лица пользователей. В него встроена высокотехнологичная камера с широким разрешением, с помощью которой изображение обрабатывается быстрее и точнее. Отмечается, что Dambo исправно работает даже в темное время суток.

По информации «Чосон Ильбо», устройства продаются в Китай и Юго-Восточной Азию через интернет. Затем иностранную валюту, заработанную на этом бизнесе, КНДР направляет на закупку санкционных товаров, а также вкладывает в развитие своей ядерной программы. Отмечается, что устройства с технологией распознавания лиц также начали активно внедряться и в самой КНДР.