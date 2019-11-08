Москва, , 18:44 — REGNUM Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», который проходит испытания в Белом море, провёл успешные торпедные стрельбы по подводной цели. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Стрельбы были выполнены торпедой без боевой части по специальной подводной мишени. Мишень была поражена.

Ранее экипаж этой подводной лодки выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования «Булава». Пуск был осуществлён из акватории Белого моря, ракета поразила учебную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Также были проведены торпедные стрельбы по надводной цели.