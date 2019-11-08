Аддис-Абеба, , 18:22 — REGNUM Главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси начал свою поездку по четырем африканским странам — Эфиопии, Гане, Нигерии и Южной Африке. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Дорси начал свое «африканское турне», которое продлится более месяца, прибыв в фактическую столицу Нигерии Лагос. В Аддис-Абебе он проведет много времени с местными предпринимателями, в том числе с руководством крупнейшей технологической корпорации Эфиопии.

Джек Патрик Дорси — американский программист и интернет-предприниматель, который является соучредителем и генеральным директором Twitter, а также основателем и генеральным директором Square, компании, осуществляющей мобильные платежи.