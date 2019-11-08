Москва, , 14:53 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi расширит силовую линейку седана Audi A6 и лифтбека A7. Это следует из добавления информации на сайте Росстандарта к опубликованному ранее Одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

Ожидать модели с новыми двигателями в продаже стоит не раньше первого квартала 2020 года. Это будет бензиновый двигатель на 2 л мощностью 190 «лошадей» и 320 Нм крутящего момента. Кроме того, в силовой линейке Audi A6 появится турбированный мотор 2.0 TDI, мощность которого составит 190 л. с. и 400 Нм.

Агрегатироваться двигатели будет с семискоростной роботизированной коробкой передач S tronic с двумя мокрыми сцеплениями и приводом 4×4 quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси.

Ранее в силовой линейке Audi A6 и A7 были только турбированные моторы на 3 литра мощностью 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Затем появились версии моделей с двухлитровыми двигателями TFSI мощностью 245 «лошадей».

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