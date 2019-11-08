Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Microsoft решила выпустить обновление для приложения OneNote, которое вышло в пакете Office 2016, несмотря на данное ранее объявление о том, что она больше не будет обновлять это конкретное ПО. Об этом 8 ноября сообщил портал The Verge.

До этого Microsoft сообщила, что вместо этого она намерена сосредоточиться на совершенствовании OneNote для Windows 10. Однако сейчас стало известно, что компания выпустит для OneNote 2016 тёмную тему, кроме того, приложение получит ряд новых функций.

OneNote — это программа для создания «быстрых заметок», позволяющая пользователю организовать личную информацию. Она представляет собой блокнот, в котором записи имеют иерархическую структуру. Её можно скачать бесплатно с 17 марта 2014 года.

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