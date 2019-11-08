Прага, , 12:54 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda собирается использовать израильское программное обеспечение (ПО) от стартапа Seebo для оптимизации производства двигателей. Об этом сообщает The Times of Israel.

Стартап Seebo из Тель-Авива разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое направлено на то, чтобы помочь производителям прогнозировать и предотвращать неэффективность производственного процесса.

«Внедрение Seebo Predictive Quality будет осуществляться на автомобильных производственных линиях Skoda, чтобы оптимизировать производственные процессы и снизить производственные затраты», — говорится в заявлении израильской компании.

Напомним, компания Seebo была основана в 2012 году Лиором Акавиа и Лираном Акавиа. Решения Seebo были использованы на производственных площадках во многих отраслях промышленности по всему миру. Например, в компаниях по производству продуктов питания и напитков Nestle и PepsiCo, в британской компании по производству хлеба Hovis, а также в автомобильной и химической промышленности. На сегодняшний день стартап привлек 16,5 млн. долларов.

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