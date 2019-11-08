Токио, , 10:53 — REGNUM Старт продаж нового японского кроссовера Honda Breeze состоится 30 ноября 2019 года. Об этом 8 октября сообщается на портале CarsWeek.Ru.

В техническом плане новинка является аналогом Honda CR-V. Однако Breeze немного больше базовой модели. Длина авто увеличилась на 47 мм, до 4 634 мм, а ширина составляет 1 855 мм. Колесная база модели равна 2 661 мм.

Кроме того, новый автомобиль имеет новые бампера, модернизированный капот, пересмотренную решётку радиатора, улучшенную оптику, а задние фонари оригинальной формы оснащены светодиодной матрицей.

В движение Honda Breeze приводит турбированный движок максимальной мощностью 193 л. с. объёмом 1,5 л. Агрегатируется он с 6-скоростной «механикой» или вариатором CVT. Также для покупателей будет доступен автомобиль с гибридным двигателем мощностью 215 л. с., сочетающимся с вариатором. Привод у авто может быть как передним, так и 4×4.

Напомним, на онлайн-аукционе eBay в США на продажу выставлен спорткар Honda Prelude пятого поколения. Стоимость авто на момент публикации составляла 15, 8 тыс. долларов (около 1 млн рублей).

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