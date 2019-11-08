Чикаго, США, , 10:30 — REGNUM Брайан Хендлер из Чикаго вместе со своим отцом за четыре года создали «Бэтмобиль» с реактивным двигателем Boeing. Об этом сообщает телеканал WGN News.

Хендлер создал то, что он описал как «большой черный автомобиль» из кузова General Motors, который он разрезал и построил раму под ним. «Бэтмобиль» имеет реактивный двигатель Boeing-502, который весит 1 тонну.

Кроме того, автомобиль может подняться и развернуться на 360 градусов.

«Это первая машина в мире, которая делает это», — сказал Хендлер.

Хотя Хендлер и пытается легализовать свое изобретение, он понимает, что, вероятно, у него это не получится. Поэтому он планирует выставить бэтмобиль на благотворительном мероприятии, чтобы собрать больше пожертвований.

Напомним, в начале октября 2019 года стало известно, что в Москве за 55 млн рублей продают полноразмерную копию «Бэтмобиля».

Читайте также: Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России