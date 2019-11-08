Благовещенск, , 10:28 — REGNUM Реализация российской лунной программы может быть в числе перспективных направлений космодрома «Восточный» после того, как он будет сдан в эксплуатацию. Об этом 8 ноября заявил журналистам директора-начальник организационно-административного отдела филиала государственной корпорации Роскосмос на космодроме «Восточный» Константин Насуленко.

«Космодром «Восточный» если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа», — сказал Насуленко.

Также он добавил, что лунная программ России — это перспектива, разрабатывающаяся в настоящее время и указал, что задачи для выполнения на «Восточном» должны будут определить соответствующие научно-исследовательские институты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — КЦ «Восточный» Роман Бобков сообщил, что поставка оборудования на космодром «Восточный» для запуска «Ангары» идёт по графику.