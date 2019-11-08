Благовещенск, , 09:38 — REGNUM Уже к концу 2019 года на космодром «Восточный» будет доставлена треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», который запланирован на 2023 год. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил директор филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — КЦ «Восточный» Роман Бобков.

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Бобков уточнил, что на данный момент уже полностью поставлено оборудование на две из 13 систем.

«Ещё на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30% уже в этом году будет поставлено», — приводит ТАСС слова руководителя филиала ЦЭНКИ.

Напомним, ракеты «Ангара» представляют собой носители модульного типа на кислородно-керосиновых двигателях нескольких классов грузоподъемности — от лёгкого до тяжёлого. Головной разработчик носителей — космический центр имени Хруничева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракету семейства «Ангара» планируют впервые запустить с космодрома «Восточный» в конце лета 2023 года. Он напомнил, что по плану стройка на космодроме завершается в конце 2022 года.

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