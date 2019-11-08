Пекин, , 09:17 — REGNUM Китайский технологический гигант Baidu отчитался о мощном росте трафика его ключевых платформ в третьем квартале 2019 года по мере того, как компания постепенно развивает искусственный интеллект и предоставляет все больше специализированного контента, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Ежедневное количество активных пользователей приложения Baidu App, предоставляющего пользователям доступ к новостям и поисковику, достиг 189 млн человек на конец с сентября, что ан 25% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Голосовой ассистент компании DuerOS также наращивает свою привлекательность. Так ежемесячное количество голосовых запросов превысило 4,2 млрд по данным на конец сентября, что практически в 4,5 раза больше в годовом исчислении.

Выручка компании за третий квартал 2019 года достигла 28,1 млн юаней (около $4 млрд), что на 7% больше, чем за предыдущий второй квартал.