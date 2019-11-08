Чунцин, Китай, , 06:24 — REGNUM Китай разработал огромную оффшорную ветровую турбину с диаметром ротора 210 метров, которая уже вскоре будет запущена в производство, сообщили в научно-техническом бюро города Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Ветровая турбина H210−10MW имеет единичную мощность 10 мегаватт и является первой в Китае, диаметр ротора которой превышает 200 метров. Она была разработана компанией HZ Windpower — дочерней фирмой Китайской государственной корпорации судостроительной промышленности.

Директор исследовательского института при HZ Windpower Хань Хуали отметил, что, будучи запущенной в эксплуатацию, каждая турбина H210−10MW сможет генерировать около 40 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, что вдвое больше турбин, используемых сейчас.

Турбины будут установлены на ветровых фермах в прибрежных районах провинций Фуцзянь и Гуандун после схода с производственной линии. В настоящее время институт занимается разработкой турбин диаметром ротора до 230 метров.