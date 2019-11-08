Шицзячжуан, Китай, , 04:36 — REGNUM Всего 30 беспилотных пассажирских транспортных средств прошли тестовые испытания в городе Цанчжоу северной китайской провинции Хэбэй, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Автомобили, оснащенные системами и оборудованием автономного вождения Baidu Apollo, прошли испытание на дорогах общей протяженностью до 114 км в Зоне экономического развития Цанчжоу. В последние годы город увеличил усилия по развитию новых сфер промышленности, вроде искусственный интеллект, умный транспорт и автомобили.

В октябре правительство Цначжоу выдало 30 специальных автомобильных номеров специальным «умным автомобилям», которые оснащены китайскими системами искусственного интеллекта, разработанными пионером в этой области интернет-гигантом Baidu.

Таким образом, власти города выдали специальные номерные знаки для проведения испытаний с пассажирами в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Власти Китая дали добро местным властям на проведение испытаний в апреле 2018 года. С тех пор все больше городов, включая Пекин, Шанхай и Чунцин присоединились к испытаниям.