Королёв, Московская область, 8 ноября 2019, 01:30 — REGNUM Увеличение орбиты Международной космической станции (МКС) запланировано на 8 ноября, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.
Коррекция будет производиться с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12» и начнется в 1.40 мск. Продолжительность работы двигателей составит 406 секунд.
Новая высота орбиты МКС достигнет 416,6 километра. Цель корректировки — формирование условий для успешного приземления корабля «Союз МС-13» в Казахстане.
Напомним, 7 ноября на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), открыт Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
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